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Сепаратисты минувшей ночью обстреляли позиции ВСУ, ранен военный

Сепаратисты минувшей ночью обстреляли позиции ВСУ, ранен военный

Сепаратисты минувшей ночью обстреляли позиции ВСУ у Золотого-4 и Троицкого, в результате чего один украинский военный был ранен.

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