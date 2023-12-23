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Трамп отверг обвинения демократов, которые сравнили его с Гитлером

Трамп отверг обвинения демократов, которые сравнили его с Гитлером

Бывший президент Соединенных Штатов Донадьд Трамп отверг обвинения представителей Демократической партии, которые сравнили его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером из-за высказываний в отношении мигрантов.

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