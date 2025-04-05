Ангелы водили по минному полю, Богородица указала путь в темноте На Святочную неделю принято ждать чудес и рассказывать о них.
Чудеса на СВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Анатольев
Ответить
21 час.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ангелы водили по минному полю, Богородица указала путь в темноте На Святочную неделю принято ждать чудес и рассказывать о них.
Свежие комментарии