РУССКАЯ НАЦИОНА...
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Чудеса на СВО

Чудеса на СВО

Ангелы водили по минному полю, Богородица указала путь в темноте На Святочную неделю принято ждать чудес и рассказывать о них.

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Константин Анатольев
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