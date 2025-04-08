Юлия Барановская не смогла сдержать эмоций из-за судьбы избиваемой комсомольчанки: «Я в шоке»

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 8 апреля, ФедералПресс. Жительница Комсомольска-на-Амуре Анастасия обратилась в программу «Мужское/Женское» с просьбой спасти ее мать от сожителя, который на протяжении 20 лет избивал и спаивал женщину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии