Юлия Барановская не смогла сдержать эмоций из-за судьбы избиваемой комсомольчанки: «Я в шоке»

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 8 апреля, ФедералПресс. Жительница Комсомольска-на-Амуре Анастасия обратилась в программу «Мужское/Женское» с просьбой спасти ее мать от сожителя, который на протяжении 20 лет избивал и спаивал женщину.