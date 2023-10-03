Горячие события на Украине затеняют тихо происходящую в Прибалтике жесть. В Латвии воспитатели детского сада заставляли девочку приседать за каждое произнесённое русское слово.
Официальный нацизм в Прибалтике трансформировался в бытовой
Комментарии
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Natalija Osminina
Больше всего таких в Латвии. А мы то раньше прославляли Латышских стрелков.
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17 час.
Вик Норд
Да везде их там хватает...,фильм "Долгая дорога в дюнах..."советская ложь(пропаганда),от начала,и до конца,они ВСЕГДА были враждебны к русским,а латышские стрелки,это ОСОБАЯ история наёмничества(ландскнехты,дикие гуси Европы),это при СССР им впарили св.ореол борьбы за коммунистическое будущее.
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17 час.
Natalija Osminina
Нацисты есть везде. И в России тоже. Главное, какое кол-во населения разделяет их взгляды, поддержка государства этой идеологии и кол-во населения, разделяющего эти взгляды и пропаганду. В данном случае степень русофобии в отношении России.
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17 час.
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