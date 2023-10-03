Официальный нацизм в Прибалтике трансформировался в бытовой

Natalija Osminina Больше всего таких в Латвии. А мы то раньше прославляли Латышских стрелков.

Вик Норд Да везде их там хватает...,фильм "Долгая дорога в дюнах..."советская ложь(пропаганда),от начала,и до конца,они ВСЕГДА были враждебны к русским,а латышские стрелки,это ОСОБАЯ история наёмничества(ландскнехты,дикие гуси Европы),это при СССР им впарили св.ореол борьбы за коммунистическое будущее.