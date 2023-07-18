Первые "крысы" побежали с "корабля" Зеленского: На президента Незалежной ополчились и на Украине, и на Западе
Зеленский в крайне раздраженном состоянии требует срочно мобилизовать еще 200 тысяч человек REUTERS
Достаточно было одного саммита НАТО, чтобы президент Украины Зеленский превратился из "надежды демократии" и "защитника мира" в амбициозного истерика и необучаемого выскочку.
Комментарии
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Фуууу. Ненавижу голубятню.
Зеленский понимает, в какой ситуации оказался и что себе "заработал"? Даже деньги его не спасут...
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