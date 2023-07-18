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  • карюкалов вячеслав
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    Зеленский понимает, в какой ситуации оказался и что себе "заработал"? Даже деньги его не спасут...Первые "крысы" по...

Первые "крысы" побежали с "корабля" Зеленского: На президента Незалежной ополчились и на Украине, и на Западе

Первые "крысы" побежали с "корабля" Зеленского: На президента Незалежной ополчились и на Украине, и на Западе

Зеленский в крайне раздраженном состоянии требует срочно мобилизовать еще 200 тысяч человек REUTERS Достаточно было одного саммита НАТО, чтобы президент Украины Зеленский превратился из "надежды демократии" и "защитника мира" в амбициозного истерика и необучаемого выскочку.

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Комментарии
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rino_lan Галимуллин
Фуууу. Ненавижу голубятню.
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47 мин.
лл
лина любимцева
Зеленский понимает, в какой ситуации оказался и что себе &quot;заработал&quot;? Даже деньги его не спасут...
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38 мин.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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33 мин.

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