Сотрудниками полиции в Тульской области установлена подозреваемая в совершении мошенничества в отношении местного жителя

В дежурную часть отдела МВД России по городу Новомосковску обратился 74-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в период с 1 по 4 июня 2026 года неизвестные лица связывались с ним посредством мобильной связи и различных мессенджеров.
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