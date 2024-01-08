Пушилин ответил на выпад Зеленского в адрес России

Россия весь 2023 год противостояла Западу и продолжит двигаться вперед. Так глава ДНР Денис Пушилин ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что у России якобы отсутствуют случаи крупных побед в спецоперации.
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