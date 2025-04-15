«Мы их вообще не видим»: Враг в ужасе от нового манёвра ВС России на харьковском фронте: Новости СВО, 15.04.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 15 апреля 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 15.
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