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Царьград

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13 мостов и 3 участка дорог затопило из-за паводка в Нижегородской области

13 мостов и 3 участка дорог затопило из-за паводка в Нижегородской области

Паводковая ситуация контролируется специалистами в 13-ти нижегородских муниципалитетах.В Нижегородской области из-за таяния снега и поднятия уровня воды затопило 13 низководных мостов и 3 участка автодорог.

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