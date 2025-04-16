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Bloomberg: Украина заключит с США договор о ресурсах на этой неделе

Bloomberg: Украина заключит с США договор о ресурсах на этой неделе

Украина и США приблизились к подписанию договора о сфере полезных ископаемых. Документ могут подписать уже на этой неделе, заявил американский министр финансов Скотт Бессент, сообщило агентство Bloomberg.

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