Bloomberg: Украина заключит с США договор о ресурсах на этой неделе

Украина и США приблизились к подписанию договора о сфере полезных ископаемых. Документ могут подписать уже на этой неделе, заявил американский министр финансов Скотт Бессент, сообщило агентство Bloomberg.
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