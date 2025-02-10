Архангелогородка украла деньги и телефон своего знакомого

Инцидент произошел в конце прошлого года в посёлке Октябрьский Устьянского округа.Следствием и судом установлено, что 4 ноября прошлого года, находясь в гостях у своего знакомого, пока тот спал, женщина похитила принадлежащий ему мобильный телефон стоимостью более 10 тысяч рублей.