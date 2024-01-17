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«Мастер» на все руки даст им отдохнуть лет 10 в колонии: и экскаватор украл, и «службой безопасности банка» трудился

«Мастер» на все руки даст им отдохнуть лет 10 в колонии: и экскаватор украл, и «службой безопасности банка» трудился

Как считает следствие, чрезмерно предприимчивый мужчина 42 лет по телефону представлялся сотрудником службы безопасности банка.

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