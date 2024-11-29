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Свежие комментарии

  • Вениамин
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«Это нападение возмутительно»: Байден взбеленился из-за слабости ВСУ

Джо Байден, действующий президент США, который не раз поддерживал отправку американского вооружения ВСУ, применяющим его против гражданских жителей российских регионов, охарактеризовал ответные российские удары по украинским позициям как «возмутительные».

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