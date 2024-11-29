Джо Байден, действующий президент США, который не раз поддерживал отправку американского вооружения ВСУ, применяющим его против гражданских жителей российских регионов, охарактеризовал ответные российские удары по украинским позициям как «возмутительные».
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