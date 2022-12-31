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София Позднякова: «В 2022-м мою жизнь развернуло на 360 градусов. Год был крутой, насыщенный, полный разных эмоций»

София Позднякова: «В 2022-м мою жизнь развернуло на 360 градусов. Год был крутой, насыщенный, полный разных эмоций»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова подвела итоги года.   «В 2022 году мою жизнь развернуло на 360 градусов.

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