В российском регионе создали вооруженную «Искандерами» ракетную бригаду

«Известия»: в Карелии создали ракетную бригаду, вооруженную ОТРК «Искандер-М» В Карелии в рамках усиления недавно сформированного Ленинградского военного округа новыми соединениями создали отдельную ракетную бригаду, вооруженную оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М».
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