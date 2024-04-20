Житель Твери после разговора с мошенником лишился 550 тысяч рублей

59-летний житель Твери стал очередной жертвой мошенников. Ущерб составил 550 000 рублей. Как рассказали в пресс-службе УМВД региона, мужчине позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что с его банковской карты пытаются списать деньги.