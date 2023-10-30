Челябинский бизнес-омбудсмен принял участие в парламентских слушаниях на тему развития малого и среднего предпринимательства

Открывая слушания, которые состоялись 23 октября, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что необходимо вместе с представителями делового сообщества выработать предложения по созданию условий для развития российского малого и среднего предпринимательства.
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