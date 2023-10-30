III СТОЛЫПИН-ФОРУМ
ГлавнаяО форумеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    И этот про миграцию. Да , мигранты в экономике нужны, но в экономике, а не праздношатающиеся на просторах России. Есл...Борис Титов: Для ...
  • Игорь Матыс
    За мигрантами поедет?Борис Титов посет...
  • галина
    Нам нужны рабочие, инженеры , конструкторы а не бизнесмены.В подмосковном Со...

Челябинский бизнес-омбудсмен принял участие в парламентских слушаниях на тему развития малого и среднего предпринимательства

Открывая слушания, которые состоялись 23 октября, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что необходимо вместе с представителями делового сообщества выработать предложения по созданию условий для развития российского малого и среднего предпринимательства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх