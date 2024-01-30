Какой могла бы быть независимая Техасская Республика

Несколько последних дней в США наблюдается большая напряженность между федеральным центром в лице администрации президента-демократа Джо Байдена и штатом Техас, которым руководит губернатор-республиканец Грег Эбботт.
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