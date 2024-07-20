Боец UFC Ирина Алексеева дисквалифицирована до октября за допинг

Global Look Press/Diego Ribas/Keystone Press Agency Россиянка Ирина Алексеева, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), дисквалифицирована до середины октября за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте UFC.
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