Участник СВО борется за возврат люксовых машин после снятия судимости. Медаль не спасла

Командир штурмового отряда ВС России требует вернуть BMW после снятия судимостиEvgeniy Maloletka/AP Командир штурмового отряда Батыр Бекмурадов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой вернуть изъятое в 2016 году имущество.
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