Часть фигурантов дела «Крокуса» оказались связаны с ИГ

Следствие в рамках уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» установило, что четверо фигурантов являются боевиками группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ*).
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