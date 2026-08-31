За пять суток целенаправленных ударов по тыловой инфраструктуре Украины украинские власти официально признали выведенными из строя около 400 тысяч квадратных метров складских площадей, включая до 100 тысяч «дефицитных холодильных».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СТ «Русские идут!»: ...
- «Стреляли в щели ...
- Z США вели тайные п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым