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Мировое обозрение

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Супермаркеты пустеют по всей Украине: населению советуют делать запасы солений и варенья

Супермаркеты пустеют по всей Украине: населению советуют делать запасы солений и варенья

За пять суток целенаправленных ударов по тыловой инфраструктуре Украины украинские власти официально признали выведенными из строя около 400 тысяч квадратных метров складских площадей, включая до 100 тысяч «дефицитных холодильных».

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