«Боюсь предвзятости»: как живет 19-летняя дочь Александра Абдулова, которую критикуют в Сети

Евгении Абдуловой едва исполнилось девять месяцев, когда из жизни ушел ее отец — один из самых популярных и любимых актеров советского и российского экрана Александр Абдулов.
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КРАСИВАЯ ДЕВУШКА!!! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ!! НА СЕБЯ ПОХОЖА!! Что ни на есть!!! Всего ей хорошего, удачи и счастья!!