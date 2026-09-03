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«Боюсь предвзятости»: как живет 19-летняя дочь Александра Абдулова, которую критикуют в Сети

«Боюсь предвзятости»: как живет 19-летняя дочь Александра Абдулова, которую критикуют в Сети

Евгении Абдуловой едва исполнилось девять месяцев, когда из жизни ушел ее отец — один из самых популярных и любимых актеров советского и российского экрана Александр Абдулов.

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