В Поморье проходит 12-й фестиваль «Дирекцион-Норд»

Первые концерты традиционного фестиваля духовых оркестров прошли в Северодвинске, Новодвинске и АрхангельскеВ ближайшие выходные жители этих городов смогут насладиться выступлениями как уже полюбившихся, так и новых коллективов.
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