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Киберполиция: есть ключевые данные, которые нельзя сообщать никому

В киберполиции перечислили основные данные, которые нельзя сообщать никому и никогда. Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, в киберпространстве действует простое правило: чем меньше личной информации вы раскрываете, тем труднее вас обмануть.

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