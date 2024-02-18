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СК РФ установит причастных к обстрелу населенных пунктов ДНР

СК РФ установит причастных к обстрелу населенных пунктов ДНР

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ установят обстоятельства обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате которого погибли пять мирных граждан и еще 10 человек пострадали, включая военкора телеканала «Звезда».

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