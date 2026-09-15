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Лидер КНДР пообещал неизменно поддерживать Россию

Лидер КНДР пообещал неизменно поддерживать Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал неизменно поддерживать российского лидера Владимира Путина и народ России.

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