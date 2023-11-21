Налоговая инспекция напоминает: 1 декабря — срок уплаты имущественных налогов

Межрайонная ИФНС России №21 по Ростовской области информирует о завершении работы по вручению налоговых уведомлений по имущественным налогам, уплачиваемыми физическими лицами (транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц и налогу на доходы физических лиц, не удержанному налоговым агентом) за 2022год.