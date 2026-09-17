Глеб Никитин принял участие в открытии нового здания отдела полиции в Сокольском

16 сентября 2026 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с начальником Департамента тыла МВД России Александром Юрчиным, начальником регионального ГУ МВД России Юрием Арсентьевым и главой Сокольского муниципального округа Александром Созоновым приняли участие в открытии после капитального ремонта здания, где разместится отделение полиции Межмуниципального отдела МВД России «Ковернинский».