Глеб Никитин принял участие в открытии нового здания отдела полиции в Сокольском

16 сентября 2026 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с начальником Департамента тыла МВД России Александром Юрчиным, начальником регионального ГУ МВД России Юрием Арсентьевым и главой Сокольского муниципального округа Александром Созоновым приняли участие в открытии после капитального ремонта здания, где разместится отделение полиции Межмуниципального отдела МВД России «Ковернинский».
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