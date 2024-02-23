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Аргументы недели

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Замглавы Госдепа Нуланд: Украина сама примет решение о начале переговоров с РФ

Замглавы Госдепа Нуланд: Украина сама примет решение о начале переговоров с РФ

Киевская сторона сама примет решение о начале переговоров с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступила Виктория Нуланд, заместитель руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Это шутка ? Украина и самостоятельность ,это попытка приукрасить положение раба и его хозяина!
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19 час.

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