Замглавы Госдепа Нуланд: Украина сама примет решение о начале переговоров с РФ

Киевская сторона сама примет решение о начале переговоров с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступила Виктория Нуланд, заместитель руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов.
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