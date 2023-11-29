Собянин рассказал, где появятся новые городские вокзалы

На смену привычным пригородным платформам пришли московские городские вокзалы, которые возводятся в рамках крупнейшего проекта по развитию Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
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