Собянин рассказал, где появятся новые городские вокзалы

На смену привычным пригородным платформам пришли московские городские вокзалы, которые возводятся в рамках крупнейшего проекта по развитию Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.