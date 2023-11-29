Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 969 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • life style
    Элегантно....На инаугурации пр...
  • Михаил Новиков
    Сбу как фашистскому сс, пора бы задуматься о своем будущем!СБУ заочно предъя...
  • лина любимцева
    Ага... увидим полярное сияние... Если поднимемся выше ОБЛАКОВ, которые плотно  висят уже не первый месяц над Москвой ...Москвичи смогут у...

Собянин рассказал, где появятся новые городские вокзалы

Собянин рассказал, где появятся новые городские вокзалы

На смену привычным пригородным платформам пришли московские городские вокзалы, которые возводятся в рамках крупнейшего проекта по развитию Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх