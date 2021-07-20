Второй аэропорт Москвы вернул курилки

ИЗВЕСТИЯ izВторой аэропорт Москвы вернул курилкиВ московском аэропорту Внуково вновь появились курительные комнаты. Об этом сообщается на сайте авиаузла.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаЧто же всё делается для удобства пассажиров.Людмила людмилаНашим думцам делать нечего, кроме того,чтобы законы о курении принимать?Всё остальное в стране прекрасно!АНАлексей НаседкинТеперь обратно покатится, ведь сам Президент как бы. Теперь и больницах курилки узаконят. А куда деваться. Горбачёвщина не долговечна, хотя может не мало вреда принести.Комментировать
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