Губернатор Московской области передал коммунальщикам новую технику

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв передал новую специализированную технику и оборудование коммунальным предприятиям региона в соответствии с задачами национального проекта «Жильё и городская среда».
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