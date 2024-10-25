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Губернатор Московской области передал коммунальщикам новую технику

Губернатор Московской области передал коммунальщикам новую технику

 Губернатор Московской области Андрей Воробьёв передал новую специализированную технику и оборудование коммунальным предприятиям региона в соответствии с задачами национального проекта «Жильё и городская среда».

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