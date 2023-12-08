Как заставить парня влюбиться в тебя – 10 правил

Вы встретили парня своей мечты, и все идет довольно хорошо, но как вы можете быть уверены, что он так же влюблен в вас, как и вы в него? Если вы когда-либо сильно влюблялись в кого-то, вы знаете, что самое неприятное (и веселое) в этом может быть попыткой произвести на него.