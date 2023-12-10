19ноября 2023г.в воскресенье, после Божественной Литургии для старшей группы ребят прошёл кулинарный мастер-класс по декорированию бентотортиков под руководством профессионального кондитера и педагога Юлии Сакович .
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