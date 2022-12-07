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Товарищеские матчи. «МЮ» в гостях у «Кадиса», «Интер» сыграет с «Ред Булл», «Монако» Головина против «Севильи»

Европейские клубы проводят товарищеские матчи во время паузы на ЧМ-2022. Товарищеские матчи Интер Италия – Ред Булл Австрия Дата проведения 7 декабря, 20.

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