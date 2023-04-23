Авария, операция мамы и диагноз отца: Шуга разбил сердца фанатов своей песней

Мин ЮнГи реализуется в том числе как сольный артист под псевдонимом Agust D. В своём творчестве айдол рассказывает о непростом пути к популярности, препятствиях, с которыми ему пришлось столкнуться, творческих метаниях и даже личных переживаниях.