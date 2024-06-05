На суде по делу Хантера Байдена показали его фото с кокаином

Global Look Press/Rod Lamkey for NY Post/Keystone Press Agency Сын американского президента Джо Байдена Хантер рассылал своим наркодиллерам фотографии кокаина, сообщили в CNN со ссылкой на материалы суда по делу о нарушениях при хранении оружия, в которых обвиняют родственника президента.