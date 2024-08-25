Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность России и Азербайджану за предоставленные самолеты-амфибии Бе-200, которые сыграли важную роль в борьбе с лесными пожарами, охватившими страну, сообщает 25 августа РИА Новости.
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