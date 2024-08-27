«Чувства могут захватить всех»: владивостокцы плачут на работе

Каждому третьему жителю Владивостока хотя бы однажды доводилось плакать на работе. Такие данные показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие экономически активные граждане из Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
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