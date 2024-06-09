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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Кодола: «Колосов сказал, что уровень игры в КХЛ выше, чем в АХЛ. Не знаю, останется он там или вернется, у него есть сомнения»

В сезоне-2023/24 игроки вместе выступали за минское «Динамо». «Я был очень удивлен, когда узнал про его отъезд.

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