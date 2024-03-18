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Мурат Кумпилов обозначил основные задачи для Адыгеи на 2024 год

Мурат Кумпилов обозначил основные задачи для Адыгеи на 2024 год

В своем Послании Федеральному Собранию глава государства обозначил конкретные ориентиры и представил ряд принципиально новых программ и механизмов, которые должны максимально качественно повлиять на рост благосостояния каждой семьи в России.

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