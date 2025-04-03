Замглавы МИД РФ: у Армении не получится одновременно находиться в ЕС и ЕАЭС

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин, комментируя одобренный армянским парламентом закон о вступлении в Евросоюз, констатировал, что невозможно одновременно быть членом двух таких разнонаправленных объединений, как ЕАЭС и Евросоюз.
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