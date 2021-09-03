ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

42 066 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anatolii Kondratenko
    Ни кто не спорит, но КПРФ весь из них.КПРФ должна побед...
  • Лариса Шемисова
    А куда ельцин при этом делся? К 2000 году не было как таковой страны, весь список ФОРБС до 2000 сформировался.Что ещё может усп...
  • Ингерман Ланская
    все беды России от лысого сифилитика и конопатого упыря, земля им асфальтом!!!Что ещё может усп...

Все оппозиционеры разъехались кто куда

Все оппозиционеры разъехались кто куда

Мы тут ненадолго из творческого делирия вынырнули понаблюдать, цела ли наша с вами Федерация, не погибла ли как обычно.

Вернуться к статье
73
Обсудить
Лада Мира
ни о чём
евгений кузин
Ха,вот и спелась блевачка с анальнистами.ожидаемо,сегодня зюгандон Рашкин оправдывал идрака-мудака.
Александр Бурцев
А он Н как не уловимый Джо никому даже нахрен не нужен, презерватив дважды не используется.
Галина Смирнова
Выборы выборами, а летние каникулы тоже никто не отменял..... все революционные задницы греются на турецких курортах? :-)
Константин Заболотный
Молодцы борцы и борцЫцы за наше с вами счастье!!! Чётко усвоили основное правило ворья, жулья( в том числе и политического)
Надежда
Разве у нас была оппозиция!? Помню только продажную болотную либерастню...
Валерий Ворожищев
Эта "оппозиция" только вершина айсберга, а как же с подводной частью?

Картина дня

наверх