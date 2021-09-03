Все оппозиционеры разъехались кто куда

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаВсе оппозиционеры разъехались кто куда Мы тут ненадолго из творческого делирия вынырнули понаблюдать, цела ли наша с вами Федерация, не погибла ли как обычно.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛада Мирани о чёмевгений кузинХа,вот и спелась блевачка с анальнистами.ожидаемо,сегодня зюгандон Рашкин оправдывал идрака-мудака.Александр БурцевА он Н как не уловимый Джо никому даже нахрен не нужен, презерватив дважды не используется.Галина СмирноваВыборы выборами, а летние каникулы тоже никто не отменял..... все революционные задницы греются на турецких курортах? :-)Константин ЗаболотныйМолодцы борцы и борцЫцы за наше с вами счастье!!! Чётко усвоили основное правило ворья, жулья( в том числе и политического)НадеждаРазве у нас была оппозиция!? Помню только продажную болотную либерастню...Валерий ВорожищевЭта "оппозиция" только вершина айсберга, а как же с подводной частью?Комментировать
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