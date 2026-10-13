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Росстандарт снова остановил китайские грузовики. Теперь под ограничения попали десять типов техники

Росстандарт снова остановил китайские грузовики. Теперь под ограничения попали десять типов техники

Тормозные системы, крепления ремней безопасности, защита кабин. Эти претензии Росстандарт предъявил производителям Dongfeng, Foton, JAC и XCMG и ограничил выпуск их техники в обращение.

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