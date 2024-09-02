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Суд Венесуэлы выдал ордер на арест экс-кандидата в президенты Гонсалеса

Суд Венесуэлы удовлетворил запрос о выдаче ордера на арест бывшего кандидата от оппозиции на президентских выборах Эдмундо Гонсалеса, которого подозревают в попытке присвоить полномочия избирательной комиссии, сообщили в генпрокуратуре страны.

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