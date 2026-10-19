Российская энергосистема стала одной из самых старых в мире с точки зрения срока жизни генерирующего оборудования, которое изнашивается куда быстрее, нежели обновляетсяTASS Российская электроэнергетика во многом зависит от иностранного оборудования, которое близко к выработке своего ресурсачитайте на monocle.
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