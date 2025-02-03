Россиянам рассказали, как пережить нехватку солнца зимой

Следует добавить в рацион фрукты и овощи Нехватка солнечного света может привести к вирусным эпидемиям, депрессии, авитаминозу и хронической усталости, рассказала «Известиям» доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Юлия Якиманская.
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