Чем закончится осень для каждого знака зодиака, согласно восточному гороскопу на период с 25 ноября по 1 декабря

С завершением ноября и наступлением зимы, неделя с 25 ноября по 1 декабря будет временем перемен. Восточные астрологи предупреждают, что этот переходный период может принести новые возможности и испытания для всех знаков, и каждому предстоит активно работать над собой и своими делами.